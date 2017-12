Jordan e Prost satisfeitos com trocas O irlandês Eddie Jordan queria um piloto mais motivado que o dispensado Heinz-Harald Frentzen para o seu time. Conseguiu. A partir do GP da Hungria o emotivo Jean Alesi, que estava na Prost, ocupará a sua vaga. Alain Prost, com a perda do francês, que disputa excelente temporada, apesar de ser a 13.ª na Fórmula 1, precisava de alguém experiente para o seu lugar. Também o encontrou, Frentzen. Resultado: dia 17, no primeiro treino livre do GP da Hungria, tanto Alesi quanto Frentzen irão pilotar, pela primeira vez, em plena disputa de uma prova, um carro distinto do que estavam acostumados e equipado com motor e pneus diferentes. Os treinos estão proibidos na Fórmula 1 desde a corrida de Hockenheim, dia 29, até a próxima etapa, em Budapeste. "Sua energia e entusiasmo serão muito importantes para nós", disse Eddie Jordan, que como lembrou hoje Ricardo Zonta, seu piloto de testes, "está sob enorme pressão dos patrocinadores." A Jordan foi a terceira colocada no Mundial de 1999 e neste ano ocupa apenas o sexto lugar, com 15 pontos, atrás da BAR, que também compete com motor Honda, apesar do grande investimento da Benson Hedges e do Deutsche Post, seus principais patrocinadores. Eddie Jordan trabalhará novamente com o piloto com quem, em 1989, conquistou o título da Fórmula 3000. "Espero que a chama que Jean tem com ele se traduza em resultados para nós", comentou o irlandês. "Voltar a me dedicar a quem me ajudou a chegar à Fórmula 1 me deixa muito feliz", falou Alesi. Essa maneira felina de conduzir, domesticada pelos 196 GPs de experiência, estão permitindo ao francês realizar um dos seus melhores trabalhos na Fórmula 1. Sua gana deu à Prost, este ano, 4 pontos, deixando-a em nono entre os construtores. Pouco, se levado em conta apenas os 4 pontos, mas muito diante do fato de que a escuderia francesa terá, com isso, participação nos direitos de TV em 2002, o que deve lhe render algo em torno de US$ 18 milhões. Por ter sido a última colocada no último campeonato, a Prost ficou de fora da divisão dos direitos. "Jean provou que continua rápido e mais motivado do que nunca", afirmou hoje, em São Paulo, Luciano Burti, seu ex-companheiro de Prost. Já Zonta disse que retornará ao seu programa de testes com a Jordan, mas "estuda algumas possibilidades para voltar a correr em 2002." Zonta disputou o GP da Alemanha, emsubstituição a Frentzen, e não obteve um bom resultado. O alemão, que já foi taxado até como melhor que Michael Schumacher, comentou que "agora, na Prost, o desafio será outro." De fato, enquanto dinheiro não é problema na Jordan, na Prost as dificuldades são grandes.