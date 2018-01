Jordan e Williams mostram evolução Com os testes de pré-temporada praticamente concluídos, pilotos e dirigentes começam a pensar no que pode acontecer em Melbourne, na abertura do Mundial, em função do que cada equipe fez nesses treinos. "Deu para ver, por exemplo, que a McLaren tem um carro muito rápido mesmo", diz Rubens Barrichello, da única escuderia que pode vencer a McLaren, a Ferrari. "Mas o nosso também é." Depois de acompanhar o trabalho dos seus adversários em treinos conjuntos ou por meio da imprensa e conversas com colegas, como Luciano Burti, piloto da Jaguar, Rubinho aposta que a fase inicial do campeonato terá algumas surpresas. "A Jordan fez um carro muito rápido, melhor que o da BAR, eles serão muito fortes no começo." A Williams também causou boa impressão no piloto da Ferrari. Leia matéria completa no Estado