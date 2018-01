Jordan fecha acordo com piloto inglês O sonho de Felipe Massa de correr a temporada 2003 de Fórmula 1 caiu por terra, definitivamente, nesta terça-feira. A escuderia anunciou hoje, oficialmente, a contratação do piloto inglês Ralph Firman. O inglês, de 27 anos, firmou contrato de três anos e será o companheiro de equipe do italiano Giancarlo Fisichella. Massa tinha feito um acordo verbal com a equipe. "Apesar de ser um novato na F-1, Ralph traz consigo uma grande experiência e enorme entusiasmo?, explicou o dono da equipe, Eddie Jordan. O verdadeiro motivo, no entanto, é outro. O piloto teria conseguido levar para a equipe pelo menos US$ 7 milhões em patrocínio. No ano passado, Firman ganhou o título da Nippon-Serie, competição japonesa equivalente a Fórmula 3000. O inglês tem ainda no curriculo o título do campeonato britânico de F-3 e a vitória na Copa do Mundo de F-3 em 1996 em Macao. "Me sinto mais do que feliz por essa oportunidade de correr na Fórmula 1 e ainda mais na Jordan, uma das poucas equipes a ganhar um GP nos últimos anos", disse Firman. "Apesar de a F-1 ser algo novo para mim, podem estar certos que estou bem e preparado para o desafio?, acrescentou. O inglês deverá fazer na semana que vem, em Valencia (ESP), os primeiros testes com o carro. Com o anúncio de hoje estão fechadas as 20 vagas de pilotos previstas para a temporada 2003. O Campeonato Mundial de F-1 começa no dia 9 de março com o GP de Melbourne, na Austrália.