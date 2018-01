Jordan ganha recurso na FIA Surpreendentemente a equipe Jordan ganhou, sexta-feira, em Paris, numa das sedes da FIA, o apelo contra a desclassificação de Jarno Trulli no GP dos Estados Unidos. O italiano acabou em quarto e em razão de a prancha sob o assoalho ter apresentado desgaste acima do permitido, os comissários o desclassificaram. Com o resultado, a Jordan passa para o quinto lugar entre os construtores, com 19 pontos. A BAR cai para sexto, com 17. Os dois times usam motor Honda.