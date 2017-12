Jordan garante Frentzen na Alemanha O piloto alemão Heinz-Harald Frentzen, da Jordan-Honda, está recuperado do acidente sofrido no GP de Mônaco há três semanas e foi confirmado nesta terça-feira para o GP da Alemanha, que será disputado no circuito de Nurburgring, no domingo. Ele esteve ausente na etapa de Montreal por ainda sentir fortes dores de cabeça e vertigem, então, substituído pelo brasileiro Ricardo Zonta.