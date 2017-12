Jordan na mira de grupo chinês Na Europa, nesta sexta-feira, a informação de que a equipe Jordan seria vendida a um grupo chinês ganhou quase força de verdade. Guo Jie, presidente do Huabin Group, é o interessado. "Estamos considerando a possibilidade da aquisição de uma equipe de F-1 desde o começo do ano, mas a idéia ficou séria depois do sucesso do GP da China", afirmou Luo Jifu, porta-voz de Jie ao jornal Shangai Daily News.