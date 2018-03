Jorge Lorenzo é liberado para etapa da MotoGP na França

O espanhol Jorge Lorenzo, vice líder e maior destaque da temporada da MotoGP, recebeu nesta quinta-feira um atestado médico para disputar a etapa da França do Mundial, neste fim de semana. O piloto da Yamaha está com lesões nos dois tornozelos, fruto de uma queda nos treinos para a prova de Xangai. "Ainda não houve tempo para que ele se recupere completamente, mas ele poderá competir sem muitos riscos neste fim de semana", disse o médico Xavier Mir, responsável pela recuperação de Lorenzo. Após exames clínicos em Barcelona, o médico afirmou que as lesões do motociclista estão em bom estágio de recuperação, e ele terá de se submeter a fisioterapia até minutos antes do início dos treinos livres no circuito de Le Mans. Desde que se lesionou na China, Lorenzo está em uma cadeira de rodas, para acelerar a recuperação. "Não estarei 100%, mas minha força mental me tornará mais forte", afirmou o piloto, que correu lesionado na China e ficou com a quarta posição.