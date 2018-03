Jorge Lorenzo, líder da MotoGP, fratura tornozelo após queda

O espanhol Jorge Lorenzo, líder do Mundial de MotoGP, caiu da moto na primeira sessão de treinos livres para etapa chinesa do campeonato, em Xangai. Com a queda, o piloto fraturou o tornozelo esquerdo, e é dúvida para a corrida deste domingo, 4, dia em que completa 21 anos. O médico-responsável pela clínica móvel da MotoGP, Cláudio Costa revelou que Lorenzo "terá muita dificuldade" em disputar a corrida. A lesão é a segunda do motociclista em menos de um mês. No início de abril, ele já havia feito uma cirurgia no braço direito, por causa de um problema muscular. As lesões podem atrapalhar o brilhante início de temporada de Lorenzo. Em seu ano de estréia na principal categoria da MotoGP, o piloto da Yamaha divide a liderança do campeonato com o compatriota Daniel Pedrosa, da Honda, com 61 pontos. Em apenas três corridas, Lorenzo já faz história na MotoGP. Ele conquistou a pole em todas as etapas disputadas até o momento e tornou-se o piloto mais jovem a subir no pódio em suas três primeiras corridas na categoria.