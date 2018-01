Jorge Neto é o mais rápido nos treinos livres da Stock Car Antonio Jorge Neto fez o melhor tempo nas sessões de treinos livres da Stock Car desta sexta-feira, em Interlagos, em São Paulo, dois dias antes da última prova da temporada. Ele marcou 1min38s921, 74 centésimos mais rápido que Rodrigo Sperafico, o segundo lugar, que não está entre os pilotos que podem conquistar o título - Neto está em sexto, com 231 pontos, precisa de uma combinação de resultados para ser campeão. O líder da temporada, Cacá Bueno, marcou o oitavo tempo do dia, com 1min39s239, e ficou à frente de seu perseguidor mais próximo, Hoover Orsi, o 12.º colocado, com 1min39s393. Cacá tem 249 pontos, um a mais que Hoover. O bicampeão Giuliano Losacco marcou o sexto melhor tempo, 1min39s108, e está bastante otimista para o treino de classificação. "Começamos muito bem e precisamos pegar a pista limpa, sem tráfego", afirmou o piloto, que tem 244 pontos, mesmo número de Felipe Maluhy, o 13.º no treino, com 1min39s455. Thiago Camilo, o quinto, com 237 pontos, foi o 11.º, com 1min39s375. O treino de classificação será neste sábado, às 11h20, e terá cerca de uma hora e meia de duração, incluído o tempo da superclassificação, que reúne os dez melhores por dez minutos para a disputa da pole position para a corrida de domingo. Confira os melhores do treino desta sexta-feira (em negrito, os pilotos que ainda lutam pelo título) 1.º Antonio Jorge Neto (SP), 1min38s921 2.º Rodrigo Sperafico (PR) - 1min38s995 3.º Allam Khodair (SP) - 1min39s015 4.º Paulo Salustiano (SP) - 1min39s032 5.º Ingo Hoffmann (SP) - 1min39s053 6.º Giuliano Losacco (SP) - 1min39s108 7.º Luciano Burti (SP) - 1min39s229 8.º Cacá Bueno (RJ) - 1min39s239 9.º Juliano Moro (RS) - 1min39s262 10.º David Muffato (PR) - 1min39s365 11.º Thiago Camilo (SP) - 1min39s375 12.º Hoover Orsi (MS) - 1min39s393 13.º Felipe Maluhy (SP) - 1min39s455