Jorge Neto lidera treino da Stock O piloto Cacá Bueno fez apenas o quinto melhor tempo nesta sexta-feira, no treino livre da Stock Car V8, no autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que sedia pela primeira vez a categoria. O treino classificatório será neste sábado, às 12h15. E a largada é às 13 horas do domingo. Cacá é o líder da competição, com 121 pontos, e cravou 1m22s330. O mais rápido do dia foi Antonio Jorge Neto (1m21s532). Os principais adversários de Cacá na briga pelo título, o vice-líder Hoover Orsi e o terceiro colocado Giuliano Losacco, ficaram em 11º (1m22s767) e 6º (1m22s544), respectivamente.