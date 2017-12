Jorge Neto surpreende favoritos e faz a pole na Stock Car

Ocupando a modesta 17.ª posição no campeonato de 2007 da Stock Car V8, Antonio Jorge Neto (Eurofarma RC) foi a surpresa do final de semana, até o momento e garantiu neste sábado a pole position para a segunda etapa da categoria em Interlagos. Líder da classificação, Thiago Camilo (Vogel-Texaco) vai largar em segundo e Caca Bueno (Eurofarma RC) sairá em terceiro. A Stock Car V8 tem se mostrado uma categoria realmente equilibrada. Nas quatro etapas disputadas até o momento, Jorge Neto é o quarto pole diferente. Na abertura do campeonato, também em Interlagos, a pole foi de Daniel Serra. Na segunda prova, em Curitiba, Rodrigo Sperafico foi quem largou na posição de honra. Mesmo feito alcançado por Tarso Marques, em Campo Grande. A quarta etapa da Stock Car acontece a partir das 13 horas deste domingo e terá transmissão ao vivo pelo Sportv. Os 10 primeiros do grid: 1.º Antonio Jorge Neto (Eurofarma RC/ML), 1min40s115 2.º Thiago Camilo ((Vogel-Texaco/CA), 1min40s189 3.º Cacá Bueno (Eurofarma RC/ML), 1min40s505 4.º Daniel Serra (Red Bull/VB), 1min40s748 5.º Tarso Marques (Terra Avallone/ML), 1min40s810 6.º Ingo Hoffmann (AMG/ML), 1min40s949 7.º Juliano Moro (Nascar/ML), 1min40s963 8.º Marcos Gomes (Medley - A.Mattheis/CA), 1min41s043 9.º Luciano Burti (Cimed-Action Power/VB), 1min41s206 10.º Alan Hellmeister (Katalogo/ML), 1min41s860 Legenda CA = Chevrolet Astra ML = Mitsubishi Lancer VB = Volkswagen Bora P3 = Peugeot 307