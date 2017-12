Jorge Neto vence na Stock Car em SP; líder ainda é Camilo

A disputa pelo título da temporada 2007 da temporada 2007 da Stock Car Brasil continua embolada. Antônio Jorge Neto venceu neste domingo a quarta etapa, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), numa dobradinha com o companheiro de equipe Cacá Bueno (atual campeão da categoria), que chegou em segundo lugar. O terceiro foi o experiente Marcos Gomes. Com a vitória, Neto passa a borracha numa fase negativa que se estendia desde a abertura do calendário e assume o sétimo lugar, com 35 pontos. "O carro novo não rendeu o esperado e fomos obrigados a voltar ao antigo. A briga pelo segundo lugar facilitou um pouco a minha vida. Estou feliz, mas a partir de agora temos de nos concentrar para a próxima etapa, em Londrina. Ainda não tenho uma posição confortável no campeonato e preciso continuar pontuando para me garantir nos playoffs", alerta. O líder da temporada, apesar disso, ainda é Thiago Camilo, que com o quinto lugar mantém a liderança na classificação, abrindo de três para sete pontos a vantagem sobre o segundo colocado, que agora é Ricardo Maurício (52 a 45). O terceiro na classificação é justamente o atual campeão da categoria, Cacá Bueno, que acumula 43 pontos. Na quarta posição, com 42 pontos, está o veterano Ingo Hoffmann, que chegou nesta mesma posição na corrida paulistana e assim soma mais 14 pontos na classificação. O vencedor da prova soma 25 pontos. A categoria, agora, faz uma pausa e volta apenas no dia 29 de julho, com a etapa de Londrina. O Autódromo de Interlagos também ficará sem provas: está fechado Acidente feio, mas tudo em ordem Quem deu susto na corrida foi David Muffato, campeão da Stock Car na temporada 2003. Ele sofreu acidente ao perder a aderência na saída do S do Senna, na Curva do Sol, e bateu no guardrail. Precisou ser retirado de maca e foi ao hospital para ser examinado, mas os médicos garantiram que nada de grave aconteceu. Os dez primeiros na classificação da prova 1.º - Antonio Jorge Neto, em 47min13s693; 2.º - Cacá Bueno, a 1s669; 3.º - Marcos Gomes, a 5s827; 4.º - Ingo Hoffmann, a 8s057; 5.º - Thiago Camilo, a 11s420; 6.º - Ricardo Mauricio, a 11s736; 7.º - Felipe Maluhy, a 12s030; 8.º - Giuliano Losacco, a 32s488; 9.º - Hoover Orsi, a 34s028; 10.º - Rodrigo Sperafico, a 36s479.