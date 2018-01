Jornais indicam punição a Schumacher Primeiro foi o Bild, jornal sensacionalista alemão, que publicou que Michael Schumacher irá perder os pontos da vitória no GP da Áustria. Agora é a vez do inglês The Mirror, que citando "fontes" da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou que a pena da Ferrari, por ter "manipulado o resultado da corrida", será a suspensão de uma etapa do Mundial. Tudo será decidido dia 24 de junho, na reunião do Conselho Mundial da FIA, em Paris. A acusação da FIA contra Schumacher seria o desrespeito do piloto para com a cerimônia do pódio, ao trocar de posição com Rubens Barrichello. O Bild baseia-se nisso para afirmar que Schumacher ficará sem os 10 pontos do primeiro lugar em Spielberg. Já os ingleses especulam que a Ferrari não vai disputar o GP da Grã-Bretanha, dia 7 de julho, etapa seguinte à reunião do Conselho, como punição por ter ordenado a troca de posição de seus pilotos. Será uma surpresa para quase todos os profissionais de Fórmula 1 se tanto Schumacher quanto a equipe italiana receberem qualquer tipo de punição mais séria.