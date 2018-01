Jornal anuncia despedida de Hakkinen O bicampeão mundial de Fórmula 1, Mika Hakkinen deverá abandonar a carreira no final da atual temporada e seu sucessor na McLaren será o finlandês Kimi Raikkonen, segundo informação publicada hoje pelo diário alemão Bild. De acordo com o jornal, Hakkinen deverá anunciar sua despedida neste final de semana, logo após o GP da Itália, que será disputado no circuito de Monza.