Jornal diz que Alonso receberá ? 30 milhões na McLaren A ida para a McLaren com certeza rendeu ao bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, um grande aumento salarial. Segundo o jornal As, de Madri, na Espanha, em sua edição desta terça-feira, seu ganho na temporada 2007 será de mais de 30 milhões de euros (cerca de 84 milhões de reais). Agora, o maior da categoria. É um aumento de 200% em relação ao que ganhou no ano passado, quando defendia a Renault. Na escuderia francesa, Alonso teria ganho cerca de 10 milhões de euros (cerca de 28 milhões de reais) somando o salário base (quatro milhões de euros - 11 milhões de reais aproximadamente) mais os prêmios por pontos, vitórias e o título de campeão mundial. Desde que a temporada terminou, vários veículos informativos que acompanham a categoria tem cogitado os valores dos salários dos pilotos. Para este ano, estima-se ainda que o finlandês Kimi Raikkonen, agora da Ferrari, ganhará 18 milhões de euros (cerca de 50 milhões de reais). O menor salário seria de Alexander Wurz, da Williams, que receberia 240 mil euros (aproximadamente 674 mil reais) pelo ano na equipe. Independente do salário, o piloto espanhol já está trabalhando com sua nova equipe. Até o dia 14, ele fica na fábrica supervisionando a construção do carro e trabalhando no simulador. No dia 15 será apresentado o novo MP4/22 e dois dias depois Alonso vai para pista com o novo carro.