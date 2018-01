Jornal diz que Badoer substitui Burti O jornal italiano Gazzetta dello Sport, do grupo Fiat, a quem também pertence a Ferrari, publica nesta segunda-feira que Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, deverá substituir Luciano Burti no GP da Itália, antes mesmo de saber da sua possível recuperação. O diário informa ainda que Badoer deverá competir nas três etapas restantes da temporada em troca de um desconto para a Prost no que deve pagar à Ferrari pelo uso dos seus motores.