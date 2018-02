Jornal diz que Fernando Alonso correrá pela Renault em 2008

O bicampeão de fórmula 1 Fernando Alonso correrá na Renault na próxima temporada, anuncia nesta sexta-feira o diário espanhol AS, um dia depois da decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de não punir a escuderia francesa por espionagem contra a McLaren, ex-equipe do piloto asturiano. A decisão provocou as especulações na imprensa espanhola sobre um possível acordo entre Alonso e a Renault, mas o AS foi categórico, afirmando que o negócio foi fechado entre as partes. O jornal, que não identifica suas fontes, conta que o anúncio deverá ser feito nesta segunda-feira, única janela disponível na agenda do presidente da Renault, Carlos Ghosn. O contrato do piloto espanhol de 26 anos teria duração de dois anos, com possibilidade de extensão mais um. Porém, o Marca, aponta que ainda há outras opções para Alonso e que ele ainda não tem sua situação com a escuderia francesa definida. Além da Renault, Toyota, Honda e Red Bull estariam interessados no espanhol.