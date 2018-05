Jornal diz que Schumacher já assinou com a Mercedes

Nem a Mercedes ou o piloto confirmam oficialmente o acordo. Ainda segundo o jornal, o alemão teria assinado o contrato em Brackley, na sede da equipe na Inglaterra.

Schumacher deixou as pistas no final de 2006, após o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. No currículo, além dos sete títulos mundiais, acumulou 91 vitórias em 250 corridas. Em 16 anos, foram 68 poles, o recorde absoluto da Fórmula 1.

Em julho, após o acidente que impediu Felipe Massa de terminar o ano com a Ferrari, o alemão foi anunciado como substituto do brasileiro. Após uma semana de treinos, ele entrou em forma, mas um teste com o modelo F60 da equipe em Mugello frustrou todas as expectativas.

Por causa de um acidente que sofreu disputando uma etapa do Campeonato Alemão de Superbike, o heptacampeão não suportou as dores no pescoço quando andou com o F-1 e desistiu do retorno. Permaneceu como consultor da Ferrari. O piloto de testes Luca Badoer assumiu a vaga.

Com o título da Brawn GP em 2009 e a saída do campeão Jenson Button da escuderia, começaram os boatos de sua volta, sobretudo porque ele é grande amigo de Ross Brawn, com quem ganhou os sete títulos. A próxima relação de Schumacher com a Mercedes, que assumiu o controle da Brawn, ainda pode ter pesado no seu retorno.