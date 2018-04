Jornal espanhol mostra o que deverá ser a Ferrari da temporada 2013

SÃO PAULO - O jornal espanhol Marca "antecipou" nesta segunda-feira o que deveria ser o desenho da Ferrari para a temporada 2013 da Fórmula 1. O carro, que ainda não teve o nome divulgado, será lançado no próximo dia 1.º de fevereiro.

A mudança mais visível é a cobertura sobre o degrau que tanto desagradou os fãs em 2012. Outra alteração importante está na parte traseira, com um novo escapamento. As linhas gerais do carro, segundo o Marca, deixam o modelo com uma aparência "mais clássica."

O desenho apresentado pelo jornal espanhol também mostra alguns detalhes do carro, bem como algumas diferenças com relação ao F2012, como a posição dos radiadores e a posição dos tirantes da suspensão dianteira.

O possível vazamento das informações pode estar relacionado com o fato de a Ferrari não estar construindo o carro em sua fábrica, em Fiorano (Itália). O modelo de 2013 está sendo desenvolvido nas instalações da Toyota, em Colônia (Alemanha), devido a defeitos encontrados no túnel de vento da equipe.

A pré-temporada da Fórmula 1 começa em 5 de fevereiro, com o testes em Jerez, na Espanha. O primeiro a conduzir o carro será Felipe Massa, nos primeiros dois dias, seguido pelo piloto de testes Pedro de la Rosa. Fernando Alonso só sentará no monoposto no testes em Barcelona, em 19 de fevereiro.