Jornal inglês coloca Kimi na Ferrari Kimi Raikkonen poderia deixar a McLaren e ir para a Ferrari após a temporada de 2006, tomando o lugar de Michael Schumacher. A informação é do jornal inglês Sunday Mirror, que diz que o contrato do atual piloto da McLaren seria de 22 milhões de liras (aproximadamente R$ 86,6 milhões). Kimi teria recusado uma proposta de 70 milhões de euros para renovar com a equipe inglesa por três anos ? de 2007 a 2009. Ao mesmo tempo, o contrato de Schumacher termina em 2006. O heptacampeão mundial ainda não declarou quando se aposentará.