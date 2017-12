Jornal põe Raikkonen na Ferrari em 2007 Uma notícia publicada nesta quinta-feira no jornal alemão Bild gerou muita polêmica no mundo da Fórmula 1. A publicação informou que o piloto finlandês Kimi Raikkonen vai trocar a McLaren pela Ferrari a partir da temporada de 2007. O vice-líder do atual campeonato desmentiu a informação, mas isso só gerou mais especulações com relação ao futuro do alemão Michael Schumacher na escuderia italiana. ?Quero ganhar corridas e campeonatos do mundo com a McLaren. Não tenho dúvidas de que tenho o conjunto mais rápido, ganho corridas e estou bem na equipe. Então, por que pensar na possibilidade de mudar??, afirmou Raikkonen, que teria assinado um pré-contrato com a Ferrari em maio deste ano, segundo o jornal alemão. O chefe da McLaren, Ron Dennis, também negou qualquer negociação. "Queremos trabalhar a longo prazo com nossos pilotos Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya. Por isso, não estamos em contato com nenhum outro piloto e isso é válido também para Michael Schumacher", disse Dennis.