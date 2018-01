Jos Verstappen vence prova da A1 Grand Prix O ex-piloto da Fórmula 1 Jos Verstappen foi o destaque hoje, na rodada dupla da A1 Grand Prix disputada em Durban, África do Sul. Na segunda corrida do dia ele deu à Holanda a primeira vitória na competição. A França, com Alexandre Premat, ganhou a primeira prova. Nelsinho Piquet, representante do Brasil, não foi bem. Foi em 19.º na prova inicial, após rodar e bater no muro a 3 voltas do final, e no segundo GP não passou de um nono lugar, apesar de ter feito a volta mais rápida e liderado 25 dos 40 giros. Verstappen e Premat foram os responsáveis pelas principais disputas na pista hoje. Na última volta da primeira corrida, os dois se tocaram, quando o holandês tentou ultrapassar o francês, que liderava, mas Premat conseguiu manter o carro na pista e vencer. Robbie Herr (Inglaterra) foi segundo e Neel Jani (Suíça), terceiro. Na outra prova, Verstappen só ganhou porque Jani teve problemas na última volta e acabou em segundo lugar. Álvaro Parente (Portugal) foi terceiro. Nelsinho largou em 19.º , conseguiu alcançar a ponta, mas não iria vencer porque a equipe optou por fazer o pit stop obrigado a quatro voltas do final. E a operação ainda demorou mais do que o previsto. No final, apenas um nono lugar. A França comanda o campeonato com 120 pontos. A Suíça tem 92 e o Brasil, 63. A próxima etapa será em Sentul, na Indonésia, em 12 de fevereiro.