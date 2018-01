Jourdain garante pole provisória na Cart O mexicano Michel Jourdain Jr., da Rahal, garantiu nesta sexta-feira a pole provisória para o GP de Portland da F-Cart, num treino em que os brasileiros não foram bem. Jourdain, líder do campeonato com 90 pontos, fez 59s397. O segundo melhor tempo surpreendeu: foi de Ryan Hunter-Reay, o norte-americano estreante do Team Johansson, com 59s432. O melhor brasileiro foi Bruno Junqueira, da Nemwan-Haas, em sétimo (59s639). Roberto Moreno, da Herdez, ficou em 13º (1min00s301), o português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, em 15º (1min00s371), Mário Haberfeld, da Conquest, em 16º (1min00s638), e Gualter Salles, da Dale-Coyne, em 18º (1min01s124). Neste sábado ocorre a segunda sessão classificatória. Crise - A Cart continua sofrendo com a crise financeira. Esta semana, a entidade informou que só tem recursos para garantir a categoria até o fim de 2004 e procura novos sócios e parceiros para conseguir sobreviver. Bernie Ecclestone tem negociado uma associação à Cart desde o ano passado, mas até agora não fechou acordo.