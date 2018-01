Jourdain surpreende e se destaca na F-Cart Antes do início da temporada da F-Cart, poucos colocavam Michel Jourdain Jr. na lista de pilotos que lutariam pelo título. Nem mesmo o fato de o mexicano estar numa das melhores equipes da categoria, a Rahal, era levado em consideração. Afinal, ele já havia disputado 120 GPs e não tinha uma vitória sequer. Mas o campeonato começou, as etapas foram se sucedendo, Jourdain enfim conseguiu vencer - em Milwaukee, após 125 corridas de jejum - e, neste domingo, chega à oitava prova do ano, em Portland, na liderança do campeonato. Leia mais no O Estado de S. Paulo