Jovens "invadem" a Fórmula-1 Juan Manuel Fangio estreou na Fórmula 1, pela Alfa Romeo, no GP da Grã-Bretanha de 1950, disputado dia 13 de maio, em Silverstone. Sua idade: 39 anos. No seu quinto título, conquistado com a Maserati em 1957, o argentino possuía nada menos que 46 anos. No dia 3 de março do ano que vem, quando estiver alinhando o carro da Sauber para a etapa de abertura da temporada, em Melbourne, na sua primeira prova no Mundial, Felipe Massa terá quase a metade da idade de Fangio na estréia, 20 anos. "Essa tendência não tem volta. A F-1 ficará cada vez mais jovem", afirma Nelson Piquet, três vezes campeão do mundo. Não é preciso ir muito longe para constatar que a curto prazo a idade média dos pilotos cairá significativamente. O processo já está em curso. Para se ter uma idéia, a média de idade dos pilotos em 1999 era de 28,96 anos. Em 2002, a média será de 26, 87 anos. Leia mais no Estadão