Juan Pablo Montoya se classifica para a fase final da Nascar

A Nascar já conhece os 12 pilotos que vão disputar o título de campeão da temporada 2009 e pela primeira vez o colombiano Juan Pablo Montoya (ex-Fórmula 1) está entre eles. Ele garantiu sua vaga com o 19.º lugar na noite de sábado, no GP de Richmond (oval), vencido pelo americano Denny Hamlin.

Montoya soma 5 mil pontos empatado com outros três pilotos. "Não tem sido fácil, mas alcançamos o objetivo principal que é estar na fase final e agora tudo será diferente", comenta Montoya, que entra para a história como o primeiro estrangeiro que consegue a vaga. "Tivemos uma noite complicada, mas superamos as dificuldades".

O líder da classificação depois das 25 etapas foi o veterano Mark Martin, de 50 anos, com quatro vitórias que lhe asseguraram 5.040 pontos, para superar Tony Stewart (5.030), o segundo, apesar de que o defensor do tricampeonato Jimmie Johnson, também com a mesma marca, ficou em terceiro lugar.

QUEM BRIGA PELO TÍTULO Carl Edwards Denny Hamlin Greg Biffle Jeff Gordon Jimmie Johnson Juan Pablo Montoya Kasey Kahne Kurt Busch Mark Martin Matt Kenseth Ryan Newman Tony Stewart

O quinto lugar ficou com Kasey Kahne (5.020 pontos), seguido por Jeff Gordon (5.010), Kurt Busch (5.010), Brian Vickers (5.010) e Carl Edwards (5.000), o nono colocado, que encabeçou a lista dos quatro últimos corredores que asseguraram a vaga.

Hamlin conseguiu cumprir o sonho de ganhar no circuito de sua cidade natal, Richmond, e com isso chega à fase final como um dos favoritos a lutar pelo título, assim como Johnson.

Por outro lado, quem teve uma noite péssima foi o também americano Kyle Busch, o piloto mais odiado da categoria, que chegou em quinto lugar na prova, mas não conseguiu a vaga entre os classificados. Outro que não entrou é Matt Kenseth, ganhador da tradicional 500 milhas de Daytona.

Eles foram superados por Brian Vickers por apenas oito pontos, a menor margem desde que foi implantado o formato de playoff, em 2004.

Agora, os doze pilotos começam a briga pelo título no domingo que vem, no GP de Loudon, no oval de New Hampshire. O sistema é simples: a pontuação zera e será campeão quem somar mais pontos nas dez provas, entre os classificados. As provas continuam com a presença de seus mais de 40 carros no grid. (com EFE)