Juan Pablo Montoya vence o GP de Mônaco Juan Pablo Montoya, da Williams, o vencedor, e Michael Schumacher, Ferrari, terceiro, separados na bandeirada, depois de 78 voltas, por apenas um segundo e 720 milésimos de segundo. Entre os dois, Kimi Raikkonen, da McLaren, segundo colocado. Essa é a imagem mais representativa do emocionante 61º GP de Mônaco, disputado neste domingo no principado mais famoso do mundo. Raikkonen ampliou sua vantagem sobre Schumacher no campeonato enquanto a Williams voltou a vencer em Mônaco depois de 20 anos. "É irreal, ganhar aqui é como ser primeiro nas 500 Milhas de Indianápolis", afirmou Montoya. Tudo bem que quase não houve ultrapassagens, como já se sabia, mas não dá para negar que, apesar dessa característica dos 3.340 metros do circuito, a corrida prendeu a atenção de quem a acompanhou da largada até o seu encerramento. E agradou bastante, ao menos a maioria. "Forcei em cima de Montoya até a última curva para ver se ele errava. Não deu certo", falou Raikkonnen, que cruzou a linha de chegada apenas 602 milésimos atrás da Williams. As ultrapassagens ficaram por conta do arrojo de alguns pilotos quando encontraram pista livre pela frente e a eficiência de suas equipes nos pit stops. Foi assim que Schumacher saiu de quinto para ser terceiro. A Fórmula 1 já aprendeu: toda vez que Schumacher e a Ferrari enfrentam adversários bem preparados, a exemplo deste domingo, não há que não saia ganhando, exceto a Ferrari, claro. Depois de tanto esforço, Montoya não se continha. Nem quando venceu as 500 Milhas de Indianápolis, em 2000, e obteve a primeira vitória na Fórmula 1 e única até este domingo, em 2001 em Monza, o veloz colombiano celebrou tanto. "Nossa equipe precisava disso." Tem razão, necessitava mesmo. As pressões da BMW, patrocinadora e fornecedora de motores, eram enormes, a ponto de os alemães colocarem em xeque a renovação de contrato. A última vitória do time de Frank Williams no principado havia sido em 1983 com Keke Rosberg, e a última na Fórmula 1 remontava já ao GP da Malásia do ano passado. "Pular de terceiro para segundo na largada foi decisivo", contou Montoya. "Eu apertei o botão do sistema automático e de repente lá estava eu na frente de Raikkonen." O finlandês não gostou nada da experiência. "De novo poderia ter vencido se nosso sistema não tivesse falhado." Mas o piloto da McLaren, conforme sua ótima posição no grid sábado sugeria (segundo), ampliou de 2 para 4 pontos a diferença que o separa de Schumacher na classificação do campeonato (48 a 44). Raikkonen ainda teve a chance de ser primeiro por ter estendido sua permanência na pista por uma volta a mais que Montoya antes do primeiro pit stop, realizado na 24ª volta. "Bem nessa hora peguei tráfego." Ele chegou a sair na frente do piloto da Williams, mas como este vinha embalado, por ter parado no box uma volta antes, o ultrapassou na subida do cassino. "A vitória me recoloca no Mundial", resumiu Montoya. Ele agora soma 25 pontos, mesmo número de seu companheiro, o atrapalhado Ralf Schumacher, que conseguiu cair do primeiro lugar, ocupado nas primeiras 21 voltas, para quarto, e David Coulthard, da McLaren, sétimo neste domingo, todos na quinta colocação. Ao deixar o pódio e entrar na sala de imprensa, para a entrevista coletiva, os três primeiros colocados foram aplaudidos de pé. Brasileiros - Rubens Barrichello, da Ferrari, disputou prova burocrática e foi oitavo, enquanto Cristiano da Matta, Toyota, ficou em nono, primeiro entre os pilotos não pertencentes as quatro escuderias grandes, e Antonio Pizzonia, Jaguar, parou com problemas elétricos ainda na 11ª volta. A próxima etapa do campeonato, oitava e fim da primeira metade, o GP do Canadá, será dia 15. Confira a ordem de chegada dos pilotos: 1) Juan Pablo Montoya - Williams 2) Kimi Raikkonen - McLaren 3) Michael Schumacher - Ferrari 4) Ralf Schumacher - Williams 5) Fernando Alonso - Renault 6) Jarno Trulli - Renault 7) David Coulthard - McLaren 8) Rubens Barrichello - Ferrari 9) Cristiano Da Matta - Toyota 10) Giancarlo Fisichella - Jordan 11) Nick Heidfeld - Sauber Petronas 12) Ralph Firman - Jordan Ford 13) Olivier Panis - Toyota Não completaram a prova: 14) Jacques Villeneuve - BAR 15) Justin Wilson - Minardi 16) Jos Verstappen - Minardi 17) Mark Webber - Jaguar 18) Antonio Pizzonia - Jaguar 19) Heinz Harald-Frentzen - Sauber Confira a classificação dos pilotos no Mundial de F-1: 1) Kimi Raikkonen (Finlândia) - McLaren - 48 pontos 2) Michael Schumacher (Alemanha) - Ferrari - 44 pontos 3) Fernando Alonso (Espanha) - Renault - 29 pontos 4) Rubens Barrichello (Brasil) - Ferrari - 27 pontos 5) Juan Pablo Montoya (Colômbia) - Williams - 25 pontos 6) Ralf Schumacher (Alemanha) - Williams - 25 pontos 7) David Coulthard (Escócia) - McLaren - 25 pontos 8) Jarno Trulli (Itália) - Renault - 13 pontos 9) Giancarlo Fisichella (Itália) - Jordan - 10 pontos 10) Jenson Button (Inglaterra) - BAR - 8 pontos 11) Heinz-Harald Frentzen (Alemanha) - Sauber - 7 pontos 12) Mark Webber (Austrália) - Jaguar - 4 pontos 13) Jacques Villeneuve (Canadá) - BAR - 3 pontos 14) Cristiano Da Matta (Brasil) - Toyota - 3 pontos 15) Nick Heidfeld (Alemanha) - Sauber - 1 ponto 16) Ralph Firman (Inglaterra) - Jordan - 1 ponto Classificação do Mundial de Construtores: 1) McLaren - 73 pontos 2) Ferrari - 71 pontos 3) Williams - 50 pontos 4) Renault - 42 pontos 5) Jordan - 11 pontos 6) BAR - 11 pontos 7) Sauber - 8 pontos 8) Jaguar - 4 pontos 9) Toyota - 3 pontos 10) Minardi - 0