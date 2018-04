Juca Bala é penalizado por atraso A organização do Rali Paris-Dacar decidiu punir o piloto brasileiro Juca Bala, na etapa de hoje, em 21m30s pelo atraso na chegada ao acampamento, no aeroporto de Zouerat. Juca alegou que se confundiu com o tempo estipulado pela organização. O tempo de penalização é o mesmo do atraso. A punição não altera a posição do piloto (50 na geral e terceiro na catergoria Super Production até 400cc).