Juca Bala larga na frente no Rota Sul O veterano piloto Joaquim Gouveia, o Juca Bala, que confirmou a presença no Rali Rota Sul somente na quarta-feira à noite, venceu o prólogo realizado nesta quinta-feira, em Torres (RS), entre as motos, a bordo de uma Yamaha YZ 250. Ele será o primeiro a largar, às 6h30, rumo a Rio Grande, para enfrentar 468 quilômetros de prova. Entre os carros, as Mitsubishi L200 Evolution dominaram as primeiras posições. A dupla Franco Giaffone/Andrey Valério sai em primeiro, seguida da atual campeã brasileira Reinaldo Varella/Edgar Fabre e Klever Kolberg/Lourival Roldan. A etapa entre Torres e Rio Grande terá duas especiais. A primeira tem 130 quilômetros de estradas sinuosas, trechos de areia fofa e ?treme-tremes? (lençóis subterrâneos de água), que se tornam verdadeiras armadilhas para os competidores. A segunda, com 77 quilômetros, conta com longas retas, proporcionando altas velocidades em terreno de areia firme. Um dos desafios será a travessia de riachos ao longo do caminho. No sábado, a prova prossegue rumo a Bagé e no domingo retorna a Rio Grande, onde acontece a chegada. No total, o Rota Sul terá 1.200 quilômetros.