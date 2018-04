Juca Bala vence etapa do Paris-Dacar O piloto Juca Bala, da Equipe BR Lubrax, venceu nesta segunda-feira uma etapa do Paris-Dacar na categoria motos até 400 cilindradas com uma Honda Falcon Rally. Com o resultado, ele subiu de quarto para terceiro na classificação geral acumulada para este tipo de motocicleta. O paulista de São Roque é o atual campeão da prova e está tentando o bicampeonato. Juca acabou de chegar ao acampamento em Atar, na Mauritânia, depois de um trecho com 404 quilômetros no total, sendo 366 cronometrados. "Até os primeiros 170 quilômetros não havia nenhuma dificuldade considerável, mas depois a prova ficou complicada. Para se ter uma idéia, a organização demarcou com pequenas bandeiras cerca de 30 quilômetros nas dunas para que ninguém saísse daquela rota. Se passasse um quilômetro à esquerda ou à direita, seria impossível sair de lá", contou o brasileiro. Mas nem toda a etapa foi tranqüila para Juca Bala. Ele sofreu uma queda durante o trecho cronometrado. "Cento e noventa quilômetros depois da largada, fui atravessar uma pequena duna, com cerca de um metro de altura e caí. Atrás dela havia um degrau de rocha. Não aconteceu nada com a moto, levantei e segui em frente. Outras pessoas devem ter caído ali porque vi pedaços de carenagem de motos no chão", contou Juca.