Juliano Moro é o pole na Fórmula 3 O piloto Juliano Moro conquistou hoje a pole-position para a sexta etapa do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, que será disputada neste domingo, a partir das 9h30, no autódromo de Brasília. Numa das sessões classificatórias mais acirradas da temporada, o piloto gaúcho superou o estreante Nelson Ângelo Piquet por apenas 10 milésimos de segundo para ficar com a pole. ?Tive alguns problemas no carro, dava para ter baixado um pouco o tempo, mas o que aconteceu no treino comprova que teremos uma corrida muito competitiva?, ponderou Juliano, que lidera o campeonato com 56 pontos, seis a mais que o paulista Ângelo Serafim, quarto colocado no grid. Em terceiro, ficou o baiano Luís Medrado.