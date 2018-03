Junqueira assume a liderança na Cart O francês Sebastien Bourdais, de 24 anos, disputou neste domingo, pela primeira vez na vida, uma corrida em pista oval. E deu um show. Venceu o GP da Alemanha de F-Cart, depois de uma disputa eletrizante com o mexicano Mario Dominguez, ilustrada pela diferença final entre os dois após 154 voltas e 501 quilômetros percorridos: 0,084. Foi a segunda vitória de Bourdais na mesma semana, pois na última segunda-feira ele ganhou o GP da Inglaterra, em Brands Hatch. O mexicano Michel Jourdain Jr. chegou em terceiro e completou o pódio. Bruno Junqueira, em quarto, foi o brasileiro melhor colocado. O resultado lhe deu a liderança do campeonato (66 pontos), empatado com o canadense Paul Tracy, 12º em Lausitzring. Roberto Moreno terminou em 10º e agora soma 27 pontos na temporada, em oitavo lugar. Mário Haberfeld foi o 14º, uma posição atrás do português Tiago Monteiro. Haberfeld, com 20 pontos, é o 13º na classificação, e Monteiro, com 8, é o 15º. Ao contrário do GP da Inglaterra, um dos mais chatos dos últimos tempos, a corrida alemã foi uma das mais disputadas e emocionantes dos últimos anos. Durante toda a prova a luta, principalmente pela liderança, foi constante, recompensando as 68 mil pessoas que foram ao autódromo. Mas a rigor a vitória só esteve ao alcance de Bourdais e Dominguez. Bruno Junqueira, da Newman-Haas, até que começou bem, indo para cima do francês, que largou na pole, e assumindo a liderança. Em três voltas, porém, foi superado, pois seu carro não era páreo para o do francês. O brasileiro liderou outras três vezes a corrida, mas de maneira circunstancial. Já o francês da Newman-Haas e o mexicano da Herdez proporcionaram um espetáculo de alto nível, em vários ?roundes?. Num deles, Bourdais fez de tudo para ultrapassar o então líder Dominguez durante mais de 40 voltas. Pegou o vácuo várias vezes, tentou passar por dentro, por fora, quase bateu no muro numa das tentativas, chegou a sair da pista (deu sorte, pois era um trecho de grama). Mas só conseguiu a primeira posição após um pit stop (foram cinco na corrida), quando o mexicano teve de cumprir uma penalidade de cinco segundos por ter bloqueado ilegalmente uma tentativa de ultrapassagem que fez. Nas 40 voltas finais da corrida, a situação se inverteu. Foi Dominguez, em segundo, que partiu de forma alucinada para cima do francês. Tentou de todas as maneiras a ultrapassagem, mas numa pista onde o motor ?fala alto?, teve de se conformar com o segundo lugar, após 1h49min22s498. ?Eu e o Mario fizemos uma grande corrida. Tive um carro perfeito e fico feliz por vencer já em minha primeira corrida num oval?, disse Bourdais, agora quarto na classificação com 49 pontos (Michel Jourdain tem 56, em terceiro). ?Mas não quero criar grandes expectativas. Estou chegando na categoria e vou procurar dar um passo de cada vez.? Dominguez (40 pontos no campeonato, em quinto) não pareceu desapontado com o segundo lugar. ?Eu e minha equipe fizemos um grande trabalho. Acho que não errei para ser penalizado. Mas o Bourdais estava muito rápido e mereceu a vitória. Está de parabéns.? A próxima etapa será o GP de Milwaukee, dia 31, também em pista oval. A corrida será realizada à noite. Confira a classificação do GP da Alemanha da F-Cart, após 154 voltas: 1º Sebastien Boudais (FRA) - 1h49min22s498 2º Mario Dominguez (MEX) - a 0s084 3º Michel Jourdain Jr. (MEX) - a 0s245 4º Bruno Junqueira (BRA) - a 12s042 5º Oriol Servia (ESP) - a 12s055 6º Darren Manning (ING) - a 24s602 7º Patrick Carpentier (CAN) - a 1 volta 8º Jimmy Vasser (EUA) - a 1 volta 9º Rodolfo Lavin (MEX) - a 1 volta 10º Roberto Moreno (BRA) - 1 a volta 11º Ryan Hunter-Reay (EUA) - a 2 voltas 12º Paul Tracy (CAN) - a 2 voltas 13º Thiago Monteiro (POR) - a 2 voltas 14º Mario Haberfeld (BRA) - a 2 voltas 15º Adrian Fernandez (MEX) - a 2 voltas 16º Joel Camathias (FRA) - a 2 voltas 17º Alex Yoong (MAL) - a 73 voltas 18º Alex Tagliani (CAN) - a 126 voltas 19º Patrick Lemarie (FRA) - a 129 voltas Classificação da Fórmula Cart: 1º Paul Tracy (CAN) - 66 pontos 2º) Bruno Junqueira (BRA) - 66 3º Michel Jourdain Jr. (MEX) - 56 4º Sebastien Bourdais (FRA) - 49 5º Mario Dominguez (MEX) - 40 6º Patrick Carpentier (CAN) - 34 7º Adrian Fernandez (MEX) - 29 8º Roberto Moreno (BRA) - 27 9º Jimmy Vasser (EUA) - 25 10º Oriol Servia (ESP) - 24 11º Alex Tagliani (CAN) - 22 12º Darren Manning (ING) -22 13º Mario Haberfeld (BRA) - 20 14º Ryan Hunter-Reay - 9 15º Thiago Monteiro (POR) - 8 16º Patrick Lemarie (FRA) - 8 17º Joel Camathias (FRA) - 6 18º Rodolfo Lavin (MEX) - 4 19º Alex Yoong (MAL) - 4 classificação