Junqueira corre sob pressão em Chicago Um piloto sob pressão. Assim está Bruno Junqueira no GP de Chicago de Fórmula Indy, que nesta sexta-feira realiza os primeiros treinos livres para a prova de domingo. Estreante na categoria, o piloto brasileiro tem sua responsabilidade aumentada nesta 11ª etapa da temporada por um motivo: a corrida ocorre no Chicago Motor Speedway, circuito oval de propriedade de seu exigente e às vezes intolerante patrão, Chip Ganassi. "É. Tenho de ganhar??, disse Bruno. A declaração foi em tom de brincadeira, mas ele sabe que o "velho?? Chip Ganassi está levando a sério a "sua?? corrida. Tem feito grande promoção da prova, como exibição de carros no Museu de Ciência e Tecnologia de Chicago e uma festa para a comunidade hispânica da cidade que acontecerá sábado dentro do autódromo, e não esconde de ninguém que gostaria de ver um piloto de sua equipe - Bruno tem como companheiro o norte-americano Memo Gidley - repetir o feito do colombiano Juan Pablo Montoya, que venceu a primeira edição da prova, em 1999. "Reconheço que o fato de correr no circuito do Chip aumenta a pressão. Só que tenho de procurar fazer a minha parte, com confiança, mas sem ansiedade??, disse o brasileiro. Ele não quer nem pensar em qual pode ser a reação do patrão em caso de um mau resultado. Bruno ainda tem crédito com Chip Ganassi, mas esta é uma situação que pode mudar de uma hora para outra. Ganassi deu mostras de sua falta de paciência recentemente, ao despedir o francês Nicolas Minassian, cujo rendimento não estava lhe agradando, e substitui-lo por Gidley, que a cada corrida fica na berlinda. "Não gosto de falar sobre esse assunto. Só digo que o Chip é exigente??, esquiva-se o brasileiro, que também não dá detalhes sobre seu contrato. "A única coisa que posso dizer e que ele vai até quando nós quisermos. Pode chegar a hora de ele não querer mais, e também pode ser que eu não queira mais??, argumentou Bruno. Logo depois, porém, ele revelou que gostaria de ficar na equipe pelo menos até o final de 2002. Bruno nunca andou na pista oval de 1,029 milha (1.655 quilômetro) de Chicago, mas está confiante por causa do seu desempenho em uma pista semelhante, Nazareth, quando fez a pole e chegou em sétimo na corrida, sua primeira em um oval. "Mas só no treino de sexta-feira, que dará para saber o real potencial do carro??. Enquanto Bruno Junqueira enfrenta a pressão de ter de fazer bonito para agradar ao chefe, Cristiano da Matta, brasileiro da Newman-Haas, torce para que volte a brilhar no oval de Chicago, pista onde ele conseguiu no ano passado a primeira vitória na F-Indy. "É bom você voltar a um lugar onde ganhou. Principalmente quando se está numa fase em que os resultados não estão aparecendo. Acho que, apesar do quarto lugar em Michigan estou ?zicado e meio?, de tanta coisa ruim que vem me acontecendo. Vamos ver se o GP de Chicago marca a virada??, deseja da Matta, que com 67 pontos está em quinto lugar, a 17 pontos do líder Kenny Brack.