Junqueira faz melhor tempo em Vancouver O brasileiro Bruno Junqueira, da Newman-Haas, ficou com o melhor tempo ao final dos dois primeiros treinos livres para o GP de Vancouver. Ele superou por vantagem mínima - três milésimos -, o canadense Paul Tracy, da Forsythe. Bruno cravou 1min02s330 e Tracy 1min02s333. Os dois são os principais candidatos ao título. O canadense lidera o campeonato, com 139 pontos, e o brasileiro está em segundo, com 124. Roberto Moreno, da Herdez, foi nono; Mário Haberfeld, da Conquest, o 11º; o português Tiago Monteiro, da Fittipaldi/Dingman, o 14º; e Gualter Salles, da Dale Coyne, os 17º. O grid de largada vai ser definido na tarde deste sábado.