Junqueira faz pole provisória em Toronto O brasileiro Bruno Junqueira deixou o canadense Paul Tracy para trás nesta sexta-feira, no primeiro treino oficial do GP de Toronto, décima etapa da Fórmula Cart. A três minutos do final da sessão, cravou 59s486 e roubou a pole provisória do rival, que até então era o primeiro com 59s803. A diferença de 0s317 deu a Bruno, da Newman-Haas, um ponto no campeonato (agora tem 110 contra 117 de Tracy, piloto da Forsythe) e um lugar na primeira fila. Neste sábado à tarde será realizada a segunda sessão classificatória. A corrida será domingo, com largada prevista para as 13 horas - horário de Brasília. Os outros brasileiros não tiveram bom desempenho nesta sexta-feira: Roberto Moreno, da Herdez, foi o nono (1min00s627); Mário Haberfeld, da Conquest, o 15º (1min01s998), e Alexandre Sperafico, que estréia correndo na Dale Coyne, o 17º (1min02s387). O português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, ficou com o 14º tempo (1min01s481). Patrocinador fora - A F-Cart, que passa por uma crise financeira, está perdendo mais um patrocinador: é a Players, empresa canadense de cigarros que nas últimas temporadas vem patrocinando a equipe Forsythe, do líder Tracy e de Patrick Carpentier. A empresa deixa de apoiar o time no final desta temporada e pára de investir no automobilismo, algo que fazia desde 1961, por causa das restrições à propaganda de tabaco que passarão a vigorar no Canadá.