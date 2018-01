Junqueira fica mais perto de Tracy Dois pilotos brasileiros ?saíram no lucro? neste domingo, no GP das Américas da Cart, em Miami. Roberto Moreno obteve um surpreendente segundo lugar - seu companheiro na equipe Herdez, o mexicano Mario Dominguez, venceu, completando as 135 voltas em 2h03min19s401. Bruno Junqueira chegou apenas em nono lugar, mas seu rival direto na luta pelo título, Paul Tracy, sequer completou. Com isso, o brasileiro da Newman-Haas está, agora, apenas 13 pontos atrás do canadense da Forsythe (204 a 191). Faltam três provas para o fim do campeonato. Moreno, de 44 anos, aproveitou a boa colocação para debochar dos que o consideram ultrapassado. ?Eu não acredito que esse velho terminou em segundo?, disse. Junqueira se definiu como ?decepcionado?. ?Mas devo pensar que ao menos consegui alguns pontos e me aproximei do Tracy.? A corrida na estreita e curta (2.114 m) pista de rua de Miami teve vários acidentes - foram seis bandeiras amarelas em 135 voltas. Dois deles foram significativos para o GP e para o campeonato: o entre o francês Sebastien Bourdais (Newman-Haas) e Tracy, na volta 69, que tirou os dois pilotos da prova, e o entre o mexicano Adrian Fernandez (Fernandez Racing) e Junqueira na volta 91, quando disputavam a liderança. Fernandez, que largara na pole, ainda ficou em oitavo. Outra surpresa foi o terceiro lugar do finlandês Mika Salo, da PK. Mário Haberfeld também foi bem, terminando em quinto. O outro brasileiro, Alexandre Sperafico, da Dale Coyne, não completou. A próxima etapa, dia 12 de outubro, será na Cidade do México. Resultado do GP: 1º) Mario Dominguez (Herdez), em 2h03min19s401; 2º) Roberto Moreno (Herdez), a 5s241; 3º) Mika Salo (PK), a 7s988; 4º) Jimmy Vasser (Team Johansson), a 9s208; 5º) Mário Haberfeld (Conquest), a 9s483; 6º) Patrick Carpentier (Forsythe), a 10s257; 7º) Michel Jourdain (Rahal), a 19s174; 8º) Adrian Fernandez (Fernandez), a 1 volta; 9º) Bruno Junqueira (Newman-Haas), a 4 voltas; 10º) Geoff Boss (Dale Coyne), a 6 voltas; 14º) Alexandre Sperafico (Dale Coyne), a 37 voltas; 15º) Tiago Monteiro (Fittipaldi-Dingman), a 44 voltas. Classificação do campeonato: 1º) Paul Tracy, 204 pontos; 2º) Bruno Junqueira, 191; 3º) Michel Jourdain, 171; 4º) Sebastien Bourdais, 142; 5º) Patrick Carpentier, 136; 6º) Oriol Servia, 108; 7º) Mario Dominguez, 101; 11º) Mário Haberfeld, 70; 12º) Roberto Moreno, 67; 23º) Gualter Salles, 3.