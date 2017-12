Junqueira já merece respeito na Indy Bruno Junqueira chegou a Fórmula Indy este ano com o ótimo retrospecto de ter sido campeão internacional de Fórmula 3000 no ano passado. Defendendo uma das melhores equipes, a Chip Ganassi, teve um começo de temporada bem desastrado, com inúmeras rodadas na prova de abertura, em Monterrey. Parecia que a responsabilidade era grande demais para este jovem mineiro de 24 anos. Mas agora, ele já começa a merecer respeito. Domingo passado, Bruno foi o brasileiro melhor colocado (quarto lugar) no GP de Milwaukee, quinta etapa do campeonato. Tudo bem que foi favorecido por uma série de batidas, que tiraram da corrida concorrentes fortes como Hélio Castro Neves, Cristiano da Matta, Paul Tracy, Jimmy Vasser e Christian Fittipaldi - este último bateu bem na sua frente, a 20 voltas do final. Contou com a sorte, mas teve mérito por completar as 225 voltas no pequeno oval de uma milha, sempre com tráfego, sem errar, sem tocar o muro ou algum adversário. Aos poucos, Bruno está aprendendo a domar este potente carro da Indy, o mais rápido entre todas as categorias. E deixando para trás algumas situações constrangedoras. Como em Nazareth, sua primeira corrida em oval, em que largou lentamente, "como na Europa", e foi ultrapassado por Kenny Brack. Ou nas 500 Milhas de Indianápolis, em que errou a parada no box, após três voltas em bandeira amarela, porque o freio não funcionou. Não sabia que, mesmo em amarela, é preciso pisar no freio de vez em quando para ele não esfriar: "Depois, o Jimmy Vasser veio me explicar, mas já era tarde. Agora eu sei. Aos poucos, estou aprendendo, mas sozinho é mais difícil." Sempre que pode, Bruno reclama do fato de ter um companheiro de equipe tão inexperiente quanto ele e ainda mais lento - o francês Nicolas Minassian, vice-campeão de F-3000 no ano passado, três pontos atrás do brasileiro: "Quando o (Juan Pablo) Montoya veio para cá (Chip Ganassi), tinha o Vasser para ajudá-lo. O (Alex) Zanardi também. Eu não tenho ninguém. A gente até conversa bastante, mas não adianta. Ele olha os dados do meu carro, mas eu não olho os dele. Não adianta, ele é sempre mais lento." Minassian cometeu um erro grosseiro em Milwaukee, quando, na condição de retardatário, fechou a passagem para Christian Fittipaldi, fazendo com que os dois fossem parar no muro - e, de quebra, favorecendo seu companheiro de equipe, que vinha atrás. Bruno não fez nenhuma barbeiragem, mas prefere não contar muita vantagem: "Ainda não sou nenhum rei do oval." Também não é o rei do misto, mas está mais acostumado a esse tipo de pista. Isso poderá ser uma vantagem nas quatro próximas corridas: Detroit (circuito de rua), Portland (misto permanente), Cleveland (aeroporto) e Toronto (rua). Ele precisa continuar evoluindo para não fazer o patrão, ´Mr. Chip Ganassi´, que não é dos mais carismáticos, perder a paciência.