Junqueira larga em segundo na Cart O piloto brasileiro Bruno Junqueira larga em segundo lugar no GP das Américas da Fórmula Cart, que será disputado neste domingo, em Miami. O brasileiro marcou o tempo de 44s521, superado apenas pelo mexicano Adrian Fernandez (44s253). O canadense Paul Tracy, líder da temporada, larga em quinto lugar (44s768). Roberto Pupo Moreno ficou com a sétima colocação (45s140), enquanto Mario Haberfeld obteve o 13º melhor tempo (45s441). Alex Sperafico foi o último classificado. Confira o grid do GP das Américas: 1) Adrian Fernandez (MEX) - 44s253 2) Bruno Junqueira (BRA) - 44s521 3) Oriol Servia (ESP) - 44s289 4) Sebastien Bourdais (FRA) - 44s609 5) Paul Tracy (CAN) - 44s768 6) Michel Jourdain Jr. (MEX) - 44s939 7) Roberto Moreno (BRA) - 45s140 8) Mario Dominguez (MEX) - 45s157 9) Tiago Monteiro (POR) - 45s318 10) Alex Tagliani (CAN) - 45s372 11) Jimmy Vasser (EUA) - 45s380 12) Darren Manning (ING) - 45s430 13) Mario Haberfeld (BRA) - 45s441 14) Ryan Hunter-Reay (EUA) - 45s652 15) Mika Salo (FIN) - 45s686 16) Rodolfo Lavin (MEX) - 46s319 17) Geoff Boss (EUA) - 46s446 18) Patrick Carpentier (CAN) - 46s765 19) Alex Sperafico (BRA) - 48s871