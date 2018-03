Junqueira larga em segundo no Canadá O piloto brasileiro Bruno Junqueira obteve, neste sábado, o segundo lugar no grid para o GP de Toronto, décima etapa da Fórmula Cart, que será disputada neste domingo no circuito de rua de 1,755 milhas. A pole position ficou com o canadense Paul Tracy, líder do campeonato, que fez a melhor volta em 58s839, superando os 59s332 de Junqueira. Roberto Moreno larga em sétimo lugar, enquanto Mário Haberfeld ficou com a 16ª posição. O estreante Alexandre Sperafico obteve o 18º tempo. A prova tem início marcado para as 13h30 (horário de Brasília). A RedeTV anuncia a transmissão do teipe às 16 horas.