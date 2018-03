Junqueira larga em segundo no Canadá O piloto brasileiro Bruno Junqueira larga na segunda posição, neste domingo, no GP de Vancouver, 11ª etapa da temporada da Fórmula Cart. A pole position foi obtida, neste sábado, pelo canadense Paul Tracy, que lidera a classificação com 139 pontos. Junqueira, o segundo, soma 124. O terceiro lugar no grid ficou para o brasileiro Roberto Moreno, seguido pelo mexicano Michel Jourdain Jr. e pelo francês Sebastien Bourdais. Confira o grid do GP de Vancouver: 1) Paul Tracy - 1min00s926, média de 169,325 km/h). 2) Bruno Junqueira - 1min01s070. 3) Roberto Moreno - 1min01s172. 4) Michel Jourdain Jr. - 1min01s582. 5) Sebastien Bourdais - 1min01s617. 6) Patrick Carpentier - 1min01s691. 7) Alex Tagliani - 1min01s816. 8) Darren Manning - 1min02s032. 9) Oriol Servia - 1min02s063. 10) Mario Haberfeld - 1min02s344. 11) Tiago Monteiro - 1min02s351. 12) Mario Dominguez - 1min02s373. 13) Jimmy Vasser - 1min02s458. 14) Adrian Fernandez - 1min02s469. 15) Max Papis - 1min02s800. 16) Ryan Hunter-Reay - 1min03s317. 17) Gualter Salles - 1min03s388. 18) Rodolfo Lavin - 1min03s437. 19) Geoff Boss - 1min04s259.