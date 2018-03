Junqueira larga na pole em Nazareth O brasileiro Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, larga na pole position no GP de Nazareth, terceira etapa da F-Indy 2001, neste domingo no circuito trioval do Nazareth Speedway. Na sessão classificatória do sábado, Bruno, que corre pela primeira vez em pista oval, obteve o ótimo tempo de 19s700 na pista de 0.946 milha (1,522 metros). Em segundo larga o sueco Kenny Brack, da Team Rahal (19s738) e em terceiro o mexicano Michel Jourdain Jr., da Bettenhausen (19s950). Os outros brasileiros no grid estão assim colocados: Hélio Castro Neves, da Penske, em 5.º; Cristiano da Matta, da Newman-Haas, em 9.º; Tony Kanaan, da Mo Nunn, em 10.º; Gil de Ferran, da Penske, em 15.º; Roberto Moreno, da Patrick, em 16.º; Christian Fittipaldim da Newman-Haas, em 17.º; e Max Wilson, da Arciero/Brooke, em 24.º.