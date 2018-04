Junqueira longe do título na Champ Car O francês Sebastien Bourdais ganhou um belo prêmio neste domingo de madrugada em Las Vegas, a capital do jogo nos Estados Unidos. Ele venceu a 12ª etapa da temporada com uma vantagem de apenas 66 milésimos para o segundo colocado, o brasileiro Bruno Junqueira, e ficou bem perto do título da temporada. Faltam duas corridas para o fim do campeonato e Bourdais tem 307 pontos na classificação, contra 280, seu companheiro da equipe Newman-Haas. São 27 pontos de diferença e, matematicamente, o francês pode ser campeão já na penúltima etapa, dia 24 de outubro, em Surfers Paradise, Austrália. Junqueira dominou a primeira metade da corrida disputada em uma pista oval, seguido de perto pelo canadense Patrick Carpentier, da Forsythe. Na parte final, porém, Bourdais assumiu a liderança e travou uma bela disputa com o brasileiro, sobretudo nas últimas 15 das 166 voltas da prova, para vencer pela sexta vez no ano. Ele completou o GP em 1h29min01s061. A diferença de 66 milésimos e a sexta menor na história da Champ Car. Carpentier, que ficou em terceiro neste domingo e completou o pódio, também é terceiro no campeonato, com 241 pontos. O canadense deve se transferir para a IRL em 2005. Junqueira ficou inconformado com o segundo lugar. Saiu do carro gesticulando muito com seu chefe de equipe. Reclamou ter sido prejudicado na prova pelo canadense Alex Tagliani, mas ainda que não de forma clara, insinuou que a Newman-Haas favoreceu Bourdais. ?Quando você fala que eu e o Sebastien fizemos dobradinha, tem de dizer que isso foi bom para a Newman-Haas. Essa corrida foi 99% carro e 1% piloto?, disse. ?Estou muito frustrado.? O outro brasileiro na categoria, Mário Haberfeld, da Walker, terminou na 15ª posição. Mário é o 13º na classificação geral, com 143 pontos.