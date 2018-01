Junqueira pode não correr 500 Milhas A Chip Ganassi estuda deixar o brasileiro Bruno Junqueira e o francês Nicolas Minassian de fora das 500 Milhas de Indianápolis, em 27 de maio. A intenção, embora negada oficialmente, é contratar pilotos mais experientes. Scott Pruett e Jimmy Vasser estão cotados. Os estreantes Bruno e Nicolas foram aprovados no ?rookie test??. Mas os dirigentes da Ganassi entendem que a equipe terá mais chance de repetir a vitória conquistada em 2000 se contar com profissionais mais experientes, como o colombiano Juan Pablo Montoya. Na Indy, a Dale Coyne, onde corre o brasileiro Luiz Garcia Jr., pode não disputar o GP do Texas, domingo, por problemas financeiros.