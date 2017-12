Justiça devolve Williams de Senna A Williams do acidente fatal que matou o tricampeão mundial Ayrton Senna, em 1994 no circuito de Ímola, no GP de San Marino, foi devolvida pela justiça italiana à escuderia inglesa, segundo informou nesta terça-feira a publicação alemã ?Motorsportaktuell?. Parte do carro envolvido no acidente encontrava-se em uma oficina na cidade italiana de Bologna, onde estava submetido às investigações das autoridades locais. O caso foi encerrado pela justiça italiana em primeira instância e foram absolvidos de homicídio culposo os engenheiros Adrian Newey e Patrick Head.