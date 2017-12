Justiça italiana investiga a Minardi A equipe de Fórmula 1 European Minardi, onde atua o brasileiro Tarso Marques, está sendo investigada pela justiça italiana, acusada de evasão fiscal. Segundo a acusação, no período de 93 a 96 a Minardi conseguiu dinheiro através de um caixa dois da San Marino Promotion - empresa que faz a intermediação dos contratos de patrocínio para a Fórmula Um. Estão sendo investigados o ex-proprietário da equipe, Gian Carlo Minardi, o administrador da escuderia, Stefano Sangiorgi e o diretor da San Marino, Gilberto Pirroni. Desalentado com os resultados invariavelmente ruins do carro na temporada, Tarso Marques desabafou no último domingo, logo depois de abandonar o GP da Europa, em Nurburg (ALE), na sétima volta. ?Se alguém quiser comprar meu lugar não vou achar nem um pouco ruim?, disse ele.