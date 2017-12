Justiça italiana investiga Minardi O italiano Giancarlo Minardi, sócio da Minardi, confirmou hoje que a Justiça italiana está investigando uma eventual evasão fiscal na sua organização no período entre 1993 e 1996. O alemão Heinz-Harald Frentzen, da Jordan, renovou seu contrato com a Jordan até o fim de 2002 e depois pode ir para a Toyota, conforme rumores. Já a equipe Jaguar, através do seu assessor de imprensa, não desmentiu o interesse da escuderia da Ford por Jenson Button, quando terminar seu contrato com a Benetton, no fim da próxima temporada. Segundo se comenta, a Jaguar teria feito uma proposta milionária a Frank Williams, para liberá-lo. A opção sobre o seu futuro está nas mãos do dirigente inglês. O clima em Magny-Cours mudou radicalmente que terça-feira para hoje. O calor de mais de 32 graus deu lugar a uma chuva fina que caiu durante boa parte do dia. A temperatura caiu bastante também.