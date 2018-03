Justin Wilson vence F-3000 na Áustria O piloto britânico Justin Wilson venceu neste sábado a quarta etapa do Campeonato Internacional de Fórmula 3000, no circuito de A1-Ring, em Spielberg, na Áustria. Na segunda colocação, chegou o belga Bas Leinders e na terceira, o checo Tomas Eng. Os brasileiros Antonio Pizzonia e Jaime Melo chegaram na quarta e quinta colocação, respectivamente. Classificação do Campeonato Internacional de Fórmula 3000: 1) Justin Wilson - 25 pontos 2) Tomas Enge - 18 pontos 3) Bas Leinders - 12 pontos 4) M. Webber - 10 pontos 5) J. Melo (Bra) - 8 pontos 6) Antonio Pizzonia - 7 pontos 7). D. Manning - 6 pontos 8). D. Saelens - 5 pontos 9) S. Bourdais - 4 pontos 10) M. Haberfeld - 4 pontos 11) J. Camathias - 2 pontos 12) P. Friesacher - 2 pontos 13) F. Gollin - 1 ponto 14) A. Piccini - 1 ponto