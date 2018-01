Justin Wilson vence sua primeira prova do ano na Champ Car O inglês Justin Wilson conseguiu, neste domingo, sua primeira vitória nesta temporada da Champ Car, no Grande Prêmio de Edmonton, no Canadá. No mesmo circuito, no ano passado, Wilson havia deixado escapar a vitória ao bater contra uma barreira de proteção a poucas voltas para o final da prova. O segundo colocado foi o bicampeão da categoria, o francês Sébastien Bourdais, seguido pelo norte-americano A.J. Allmendinger, e pelo veterano canadense Paul Tracy. O brasileiro Bruno Junqueira, que largou em nono, abandonou a prova na 54.ª volta, quando fazia o terceiro pit-stop, devido uma quebra da caixa de câmbio de seu carro. Seu compatriota, Cristiano da Matta, não conseguiu sequer completar uma volta. "Meu carro se comportou muito bem todo o dia", falou Wilson, que agora acumula três vitórias na Champ Car. "Meus engenheiros (da equipe RuSport Racing) prepararam uma estratégia excelente, que me permitiu correr o máximo que pude para alcançar e ultrapassar Sébastien (Bourdais)." "Achava que teria um bom dia", disse Bourdais, que não vence desde que terminou na primeira colocação das quatro primeiras provas do ano. "Meu segundo jogo de pneus não funcionou", justificou-se o francês. Mesmo assim, Bourdais mantém uma vantagem de 23 pontos sobre Wilson e 28 de Allmendinger . A próxima prova da Champ Car acontece em San José, na Califórnia, no final de semana que vem. Classificação do GP do Canadá: 1.º Justin Wilson (ING/RuSport) - 85 voltas 2.º Sébastien Bourdais (FRA/Newman-Haas) - a 5seg319 3.º A.J. Allmendinger (EUA/Forsythe) - a 9seg945 4.º Oriol Serviá (ESP/PKV) - a 12seg650 5.º Paul Tracy (CAN/Forsythe) - a 16s608 6.º Will Power (AUS/Team Australia) - a 27seg802 7.º Andrew Ranger (AUS/Conquest) - a 1 volta 8.º Mario Domínguez (MEX/Dale Coyne) - a 1 volta 9.º Dan Clarke (ING/CTE-HVM) - a 1 volta 10.º Charles Zwolsman (ING/Conquest) - a 3 voltas Classificação da Champ Car após sete etapas: 1.º Sébastien Bourdais - 221 pontos 2.º Justin Wilson - 198 3.º A.J. Allmendinger - 193 4.º Paul Tracy - 130 5.º Andrew Ranger - 127 6.º Mario Domínguez - 120 7.º Alex Tagliani - 119 8.º Oriol Serviá - 118 9.º Bruno Junqueira - 108 10.º Cristiano da Matta - 107