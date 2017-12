Justino vence etapa da Stock Car Light Depois de uma corrida bastante disputada, Wellington Justino (P&B/Hot Car) venceu a 16ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car Light, disputado no Autódromo Internacional de Curitiba, e diminuiu a diferença na classificação geral para o líder, Luís Carreira Jr. (Philips/RC Competições), que ficou em segundo. A definição do campeão da temporada será nas duas corridas em que serão realizadas em Interlagos, nos dias 29 e 30. Apesar de ter perdido a vitória na corrida do dia, Carreirinha (299 pontos), que havia vencido no sábado, comemorou o resultado. O piloto passou por dificuldades quando estava na liderança da prova e acabou perdendo a primeira posição, ao desviar do carro de Eduardo Pereira (Action Power), que rodou e ficou atravessado na pista. "Fiquei feliz em conseguir sair daquilo." Justino (265 pontos) ressaltou a importância da boa largada. "Estava em oitavo no grid e na primeira volta consegui subir para terceiro.? O piloto destacou a dificuldade em manter a liderança até o fim da corrida com a ameaça constante de Carreirinha e de Paulo Roberto Bonifácio (Action Power), que ficou em terceiro na prova. Promoção - Durante a entrevista coletiva após a prova, Carreirinha revelou que vai trocar a Stock Car Light pela V8, a divisão principal, no ano que vem. "Assinei contrato no sábado à noite, mas ainda não posso revelar qual será a equipe." Justino diz que também está em negociações para mudar de categoria em 2004. Bonifácio, que competiu em sua primeira temporada na Light, diz que já acertou a permanência na equipe Action Power. Sobre as duas etapas de Interlagos (cada uma vale 25 pontos para o vencedor), Justino admite que o adversário é o favorito. "Será difícil porque o Carreirinha conhece bem a pista. Mas vou fazer o melhor possível." Carreirinha, por sua vez, diz que está tranqüilo. "Vou correr em casa, afinal treino em Interlagos e é lá que costumo acertar o carro. Acho que o mais importante será chegar bem nas duas provas."