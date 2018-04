Kamui Kobayashi espera pontuar em todas as provas de 2011

HINWIL - Apontado como um dos mais talentosos pilotos da atualidade na Fórmula 1, o japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, se firma na categoria a cada ano. Audacioso, ele não esconde seus planos para 2011 e afirma que pretende pontuar em todas as etapas do Mundial, depois de ter estreado na F1 em 2009.

"Pontuar em todas as corridas é possível, da primeira à última prova. No ano passado, se tivéssemos conseguido pontuar em todas as provas desde o início nossa posição no Mundial de Construtores teria sido muito melhor. Este é o único objetivo para 2011", declarou o piloto, em entrevista ao site oficial da Fórmula 1, publicada nesta quarta-feira.

O piloto da Sauber terá como companheiro de equipe o novato mexicano Sergio Perez. Apesar da diferença de experiência entre os dois, Kobayashi afirmou que não será o número 1 da escuderia.

"Não tem número 1 ou 2 nesta equipe. Eu tenho mais experiência, claro, mas no final o importante é trabalharmos juntos para elevar a equipe, conseguindo melhores performances. Sergio será o novato este ano e sei que ele precisará de mim", afirmou.

Para o japonês, o bom momento da escuderia no fim da temporada passada a credencia a sonhar mais alto em 2011. "Do meio para o final da temporada tivemos uma grande evolução e espero que possamos trazer este momento para 2011", concluiu.